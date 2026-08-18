Лесной пожар бьёт по лёгким: Врач рассказал, кому особенно опасно дышать ядовитым смогом

Дым от лесных пожаров может представлять серьёзную угрозу для людей с астмой и хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Life.ru, что сажа, копоть и смолы, образующиеся при горении, воздействуют на дыхательную систему подобно компонентам табачного дыма.

По словам специалиста, частицы продуктов горения оседают в лёгких, плохо выводятся из организма и могут вызывать кашель. Особенно опасно длительное воздействие дыма для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, в частности для астматиков.

У людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы, в частности у астматиков, это может спровоцировать приступы астмы, то есть бронхоспазм. Владимир Болибок Врач аллерголог-иммунолог

При развитии бронхоспазма человеку может потребоваться медицинская помощь. На фоне длительного воздействия дыма состояние больных астмой способно постепенно ухудшаться: заболевание может перейти из лёгкой степени в среднюю или из средней в тяжёлую. В таких случаях может потребоваться госпитализация.

«Если развивается бронхоспазм, человек без адекватной медицинской помощи может просто задохнуться. У таких больных увеличивается количество потребляемых лекарств, ингаляции астматикам приходится делать чаще», — отметил врач.

Чтобы снизить воздействие дыма, специалист советует по возможности сразу покинуть задымлённую территорию. Если такой возможности нет, необходимо использовать подходящий респиратор, способный задерживать мелкие частицы дыма. Обычные тканевые или хирургические маски не обеспечивают сопоставимой защиты.

Также важно не допускать проникновения дыма в помещение: закрыть окна и двери, а при возможности использовать системы фильтрации воздуха. Если власти объявляют эвакуацию, необходимо покинуть опасную зону в соответствии с указаниями экстренных служб. МЧС относит респираторы к средствам защиты органов дыхания от дыма и аэрозолей.

Опасность лесного дыма связана не только с видимой копотью. В нём содержатся мелкие частицы и различные раздражающие и токсичные вещества, которые могут вызывать кашель, затруднение дыхания и обострение хронических заболеваний, в том числе астмы.

«Наибольшую опасность представляет угарный газ, потому что он не имеет запаха и люди его не чувствуют. Однако при лесных пожарах на открытом пространстве он обычно не скапливается, а поднимается вверх», — отметил врач.

Поэтому при сильном задымлении людям с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательной системы особенно важно по возможности находиться в месте с чистым воздухом и следить за самочувствием. При выраженной одышке, свистящем дыхании, боли или стеснении в груди и других признаках тяжёлого ухудшения состояния необходимо обращаться за медицинской помощью.

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