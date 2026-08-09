Август — это не только арбузы! Врач раскрыла, из-за чего вы чихаете в конце лета

Сезонную аллергию в конце лета чаще всего выдают зуд, чихание, слезотечение и насморк без температуры, который не проходит несколько дней. Как отличить поллиноз от простуды, «Газете.ru» рассказала аллерголог-иммунолог Елена Пичуева.

В августе и сентябре активно пылят амброзия, полынь, лебеда, крапива, марь, подсолнечник и кукуруза. Дополнительным раздражителем становятся споры плесневого грибка Alternaria.

Для аллергии характерны водянистые выделения из носа, заложенность, покраснение глаз, зуд в горле и сухой кашель. В отличие от простуды, температура обычно остаётся нормальной, а стандартное лечение ОРВИ не приносит заметного эффекта.

«При появлении симптомов следует как можно раньше запланировать визит к аллергологу-иммунологу», — объяснила Пичуева.

До консультации специалист советует сократить контакт с пыльцой: реже выходить на улицу в сухую ветреную погоду, после прогулки умываться и промывать нос, дома закрывать окна и чаще делать влажную уборку. Подбирать или менять противоаллергические препараты самостоятельно врач не рекомендует.

Ранее учёные впервые назвали конкретные бактерии, которые могут объяснять, почему выросшие на фермах дети реже страдают астмой и аллергией. В перспективе открытие может помочь создать препараты, имитирующие «фермерский эффект» без постоянного контакта с сельскохозяйственной средой.