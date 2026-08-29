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29 августа, 15:41

Спасатели ликвидировали пожар в элитном ЖК «Империал» в Петербурге

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Спасатели ликвидировали пожар в элитном жилом комплексе «Империал» в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице. К тушению привлекались восемь единиц техники и 32 человека.

«В 17:34 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

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Напомним, очагом возгорания в ЖК «Империал» на Киевской улице стала крыша. Очевидцы запечатлели на видео густой дым над верхники этажами. Вероятнее всего, причиной пожара стали рабочие.

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Матвей Константинов
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