Спасатели ликвидировали пожар в элитном ЖК «Империал» в Петербурге
Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru
Спасатели ликвидировали пожар в элитном жилом комплексе «Империал» в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице. К тушению привлекались восемь единиц техники и 32 человека.
«В 17:34 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
Напомним, очагом возгорания в ЖК «Империал» на Киевской улице стала крыша. Очевидцы запечатлели на видео густой дым над верхники этажами. Вероятнее всего, причиной пожара стали рабочие.
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