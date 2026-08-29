Пожар на складе завода в Павловском Посаде локализовали на 1400 «квадратах»

Пожарные локализовали возгорание на складе механического завода в Павловском Посаде. Площадь пожара составляет 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

«Пожар локализован на площади 1 400 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас спасатели проливают конструкции и разбирают их. Информации о пострадавших к этому моменту не поступало. Возгорание произошло на территории предприятия на улице Каляева. Изначально МЧС оценивало площадь пожара примерно в тысячу квадратных метров. По предварительным данным спасателей, огонь охватил складской комплекс, где находились в том числе коробки с моторным маслом.

Ранее Life.ru сообщал о начале пожара на этом же механическом заводе в Павловском Посаде. Тогда площадь возгорания предварительно оценивалась примерно в тысячу квадратных метров. МЧС сообщало, что горели коробки с моторным маслом и фасад здания. Сведений о пострадавших не поступало, а пожарные продолжали работать на месте. Позднее площадь локализованного пожара увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров.