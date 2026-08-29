Склад загорелся на территории завода в Павловском Посаде

Пожар охватил складской комплекс на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде. О возгорании сообщили в МЧС России.

Огонь вспыхнул на предприятии на улице Каляева. По предварительным данным спасателей, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

Горят коробки с моторным маслом и фасад здания. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Пожарные работают на месте происшествия. Причина возгорания и другие обстоятельства устанавливаются.

На прошлой неделе крупный пожар произошёл и на другом складе в Подмосковье. Life.ru сообщал о возгорании склада с медикаментами в Домодедове, которое произошло после атаки беспилотников.