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29 августа, 13:41

Склад загорелся на территории завода в Павловском Посаде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар охватил складской комплекс на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде. О возгорании сообщили в МЧС России.

Огонь вспыхнул на предприятии на улице Каляева. По предварительным данным спасателей, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.

Горят коробки с моторным маслом и фасад здания. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Пожарные работают на месте происшествия. Причина возгорания и другие обстоятельства устанавливаются.

Названа причина пожара в элитном ЖК с квартирами за 90 млн в Петербурге
Названа причина пожара в элитном ЖК с квартирами за 90 млн в Петербурге

На прошлой неделе крупный пожар произошёл и на другом складе в Подмосковье. Life.ru сообщал о возгорании склада с медикаментами в Домодедове, которое произошло после атаки беспилотников.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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