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29 августа, 12:03

Названа причина пожара в элитном ЖК с квартирами за 90 млн в Петербурге

Пожар в ЖК «Империал» в Петербурге произошёл из-за неосторожности рабочих

Обложка © Telegram / Петербург с огоньком

Обложка © Telegram / Петербург с огоньком

Пожар в элитном ЖК «Империал» на Киевской улице в Петербурге, скорее всего, случился из-за неосторожности рабочих на стройке. Они нарушили правила, и загорелась двухкомнатная квартира площадью 90 квадратов — её сдавали за 8 тысяч рублей в сутки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Потушить огонь пока не получается. Как говорят жильцы, у пожарных порвался шланг, и они не могут добраться до крыши, а средние этажи уже залило водой.

Пожару на мансарде дома №3, где горят 40 квадратов, присвоили повышенный ранг 1-БИС. На месте работают 32 спасателя. Пострадавших нет.

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Напомним, что в Петербурге на Киевской улице загорелась крыша элитного жилого комплекса «Империал», который находится прямо у Московского проспекта. Очевидцы снимают на видео густой дым над верхними этажами. В этом ЖК на верхних уровнях устроены зимние сады, террасы и открытые площадки для жильцов, а квартиры здесь стоят до 90 миллионов рублей.

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Наталья Афонина
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