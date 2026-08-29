Огонь охватил пентхаус в элитном петербургском ЖК «Империал»

В Санкт-Петербурге на Киевской улице загорелась крыша элитного жилого комплекса бизнес-класса «Империал» — прямо у Московского проспекта . Очевидцы снимают на видео густой дым, который поднимается над верхними этажами.

Петербургский пентхаус в ЖК «Империал» охвачен огнём. Видео © Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?

На верхних уровнях ЖК обустроены зимние сады, панорамные террасы и открытые площадки для жильцов, а стоимость квартир здесь достигает 90 миллионов рублей. На месте работают оперативные службы, обстоятельства возгорания выясняются.