Число жертв пожара на Амурском ГХК выросло до семи, девять числятся пропавшими

Число жертв пожара на объекте Амурский ГХК увеличилось до семи человек. Согласно официальному заявлению пресс-службы предприятия, в ходе проведения поисково-спасательных операций были найдены тела ещё четверых сотрудников подрядной организации — граждан Китайской Народной Республики.

На данный момент установлены личности всех семи погибших: один из них — гражданин Российской Федерации, шестеро — граждане КНР. Всего пострадали 152 человека, за медпомощью обратились 36.

Сведения о судьбе ещё девяти рабочих-подрядчиков, граждан КНР, на текущий момент отсутствуют. Поисковые мероприятия на месте происшествия продолжаются. Специалисты делают всё возможное для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения необходимых спасательных работ.

Как писал Life.ru, пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК. Есть погибшие и пострадавшие. После происшествия на Амурском газохимическом комплексе следственные органы возбудили уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины пожара.