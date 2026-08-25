Ил-76 МЧС вылетел за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК

Спецборт Ил-76 направился в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На борту находятся врачи медицины катастроф. После прибытия специалисты оценят состояние пациентов и определят, кого необходимо перевезти для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что в Амурскую область также направят сотрудников НИИ скорой помощи имени Склифосовского, НМИЦ хирургии имени Вишневского и других федеральных медицинских центров. Помощь потребовалась 146 пострадавшим, погибли трое человек.

Возгорание произошло сегодня на вспомогательном участке установки пиролиза. Огонь локализовали, угрозы его дальнейшего распространения нет. Основное оборудование комплекса, по предварительной информации, не пострадало. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия.