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25 августа, 15:09

Три человека погибли и 146 пострадали при пожаре на Амурском ГХК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в Приамурье выросло до трех — это два гражданина Китая и один россиянин. Также выросло число пострадавших — до 146 человек. Об этом сообщает ГХК в официальном сообщении.

Шесть пациентов остаются в тяжёлом состоянии после пожара на Амурском ГХК
Шесть пациентов остаются в тяжёлом состоянии после пожара на Амурском ГХК

Напомним, 25 августа на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье произошло возгорание. Пожар возник на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование строящегося газохимического комплекса не повреждено. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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Александра Вишнякова
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