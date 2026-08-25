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25 августа, 11:59

Шесть пациентов остаются в тяжёлом состоянии после пожара на Амурском ГХК

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе достигло 131. Девятнадцать человек госпитализированы, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Состояние шестерых пациентов оценивается как тяжёлое. Ещё 112 человек проходят осмотр у медиков, добавил чиновник.

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Напомним, возгорание произошло 25 августа на площадке строительства комплекса в городе Свободном. По данным предприятия, погиб сотрудник подрядной организации — гражданин Китая. Очаг находился на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Причины происшествия и масштаб повреждений устанавливаются. Основное оборудование комплекса не пострадало. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ. Оно касается несоблюдения требований промышленной безопасности на опасных объектах.

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Татьяна Миссуми
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