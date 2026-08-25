Шесть пациентов остаются в тяжёлом состоянии после пожара на Амурском ГХК

Число пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе достигло 131. Девятнадцать человек госпитализированы, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Состояние шестерых пациентов оценивается как тяжёлое. Ещё 112 человек проходят осмотр у медиков, добавил чиновник.