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25 августа, 10:21

При пожаре на Амурском ГХК погиб один человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

Один человек погиб и 123 сотрудника пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, из них с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек. Об этом сообщает ГХК в официальном сообщении.

Погибший — гражданин Китая.

«Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось. Его семье будет оказана поддержка, в том числе материальная», — заявили там.

Возгорание на Амурском ГХК локализовали
Возгорание на Амурском ГХК локализовали

Напомним, 25 августа на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье произошло возгорание. Пожар возник на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование строящегося газохимического комплекса не повреждено. Работники, не участвовавшие в ликвидации происшествия, были эвакуированы.

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Александра Вишнякова
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