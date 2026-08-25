Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 08:40

Возгорание на Амурском ГХК локализовали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Возгорание на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас специалисты проводят контролируемое выгорание остатков технологических газов. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Ранее сообщалось, что при происшествии пострадали пять человек — их госпитализировали в больницы города Свободный. Ещё нескольким сотрудникам оказали помощь из-за лёгких травм.

Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА 25 августа: что известно о повреждениях
Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА 25 августа: что известно о повреждениях

Амурский ГХК строится в городе Свободном и близок к завершению. После запуска предприятие должно стать одним из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена с общей мощностью 2,7 млн тонн продукции в год. Первые партии полиэтилена планируют получить на предприятии в третьем квартале 2026 года, выпуск полипропилена должен начаться в 2027 году.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar