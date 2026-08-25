Возгорание на Амурском ГХК локализовали

Возгорание на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас специалисты проводят контролируемое выгорание остатков технологических газов. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Ранее сообщалось, что при происшествии пострадали пять человек — их госпитализировали в больницы города Свободный. Ещё нескольким сотрудникам оказали помощь из-за лёгких травм.

Амурский ГХК строится в городе Свободном и близок к завершению. После запуска предприятие должно стать одним из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена с общей мощностью 2,7 млн тонн продукции в год. Первые партии полиэтилена планируют получить на предприятии в третьем квартале 2026 года, выпуск полипропилена должен начаться в 2027 году.