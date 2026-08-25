Пять пострадавших доставили в больницы с места пожара на Амурском ГХК

Пять человек пострадали при возгорании на площадке строительства Амурского газохимического комплекса в Приамурье. Пострадавших доставили в больницы города Свободный, сообщили в пресс-службе предприятия.

Очаг возгорания удалось локализовать. Сейчас специалисты проводят контролируемое выгорание остатков технологических газов, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, пожар произошёл на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не получило повреждений.

«Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь», — добавили в АГХК.

На месте работают специалисты, которые контролируют состояние воздуха с помощью мобильных лабораторий. Для установления причин происшествия создана специальная комиссия.

Утром стало известно, что на площадке строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье произошло возгорание. Работники, не задействованные в ликвидации происшествия, покинули территорию объекта.