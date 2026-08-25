Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА 25 августа: что известно о повреждениях

Новошахтинский НПЗ получил повреждения и остановил работу после атаки БПЛА 25 августа. Что известно, когда запустят завод, его мощность и прошлые атаки.

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области получил повреждения после ночной атаки 25 августа и временно остановил работу. Life.ru собрал всё, что известно об ущербе, сроках запуска, мощности завода и предыдущих атаках.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 25 августа 2026 года и временно приостановил работу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Какие именно установки или другие объекты НПЗ получили повреждения, власти пока не раскрывают. Сроки возобновления производства также официально не названы. Позднее в правительстве Ростовской области уточнили, что при атаке на предприятие никто не пострадал.

По состоянию на 16:40 мск 25 августа сообщений властей о возобновлении работы завода не поступало.

Что произошло на Новошахтинском НПЗ 25 августа 2026 года

В ночь с 24 на 25 августа Ростовская область подверглась воздушной атаке. По данным губернатора Юрия Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили около трёх десятков беспилотников. Атаку отражали в Гукове, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.

Утром власти первоначально сообщили о последствиях на земле: в Новошахтинске обломками БПЛА были повреждены четыре частных дома — выбиты стёкла, повреждены кровли и двери. В Каменском районе возник лесной пожар на площади 4,5 гектара, в Красносулинском районе загорелась сухая трава. Пострадавших среди жителей не было. Life.ru рассказывал о последствиях ночной атаки на Ростовскую область.

Позже Слюсарь уточнил, что повреждения получил и Новошахтинский НПЗ.

«По уточнённой информации в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу», — сообщил губернатор.

Какие повреждения получил Новошахтинский НПЗ

Точный характер повреждений Новошахтинского НПЗ на данный момент официально не раскрыт.

В частности, власти пока не сообщали, затронуты ли установки первичной переработки нефти, резервуарный парк, трубопроводы или вспомогательное оборудование предприятия. Не назывались также площадь возможного повреждения и объём выведенных из эксплуатации мощностей.

Поэтому из самого факта полной временной остановки завода нельзя делать вывод, что серьёзно повреждены именно ключевые технологические установки: предприятие могло прекратить работу в том числе для обследования оборудования и оценки последствий атаки.

Именно информация о конкретно повреждённых объектах станет ключевой для оценки сроков восстановления НПЗ.

Когда Новошахтинский НПЗ возобновит работу

Точной даты запуска Новошахтинского НПЗ после атаки 25 августа пока нет. Губернатор Ростовской области сообщил лишь о временной приостановке предприятия. Ни власти региона, ни сам завод не называли сроков ремонта и возвращения к штатной работе.

Срок восстановления будет зависеть от того, какое оборудование повреждено. Поэтому оценивать продолжительность простоя до публикации результатов обследования преждевременно.

Предыдущие атаки показывают, что сценарии могут сильно различаться. После удара по заводу 22 июня 2022 года одна из двух установок продолжала выпуск продукции, а полностью предприятие вернулось к работе 5 августа после восстановительных и наладочных работ. Life.ru тогда сообщал о полном возобновлении работы Новошахтинского НПЗ.

Переносить эти сроки на нынешнюю ситуацию нельзя: характер повреждений 25 августа 2026 года пока неизвестен.

Что представляет собой Новошахтинский НПЗ

Новошахтинский завод нефтепродуктов расположен в Ростовской области и работает с 2009 года. Это один из крупных независимых нефтеперерабатывающих заводов юга России.

Согласно актуальным данным самого предприятия, в 2019 году завод достиг полной мощности по переработке 5,6 млн тонн нефти в год. Сырьё поступает через собственный пункт приёма-сдачи нефти, соединённый с нефтепроводной системой «Транснефти».

В некоторых более старых публикациях можно встретить показатель до 7,5 млн тонн в год, однако в актуальных материалах НЗНП в качестве достигнутой полной мощности указано именно 5,6 млн тонн. Поэтому для оценки нынешнего масштаба предприятия корректнее ориентироваться на официальные данные завода.

У НЗНП есть собственная логистическая инфраструктура. Нефтеналивной терминал предприятия рассчитан на приём и отгрузку до 3,5 млн тонн нефтепродуктов в год, железнодорожная станция — на отгрузку до 1,7 млн тонн. Общий объём резервуарного парка превышает 210 тысяч кубометров.

Что производит Новошахтинский НПЗ

В актуальном каталоге предприятия указаны светлые и тёмные нефтепродукты. Среди них — прямогонный бензин, или нафта, низкозастывающий и высокосернистый газойль, дистиллят газового конденсата или нефти, жидкий гудрон и дорожный битум.

При этом завод проходит масштабную модернизацию. На официальном сайте НЗНП говорится о запуске в 2024 году комплекса по производству автомобильных бензинов класса Евро-5 и установки гидроочистки дизельного топлива и керосина. Следующий крупный этап программы запланирован на 2027 год.

Таким образом, НЗНП — это не только площадка первичной переработки нефти, но и предприятие с собственной системой хранения и вывоза нефтепродуктов и продолжающейся программой углубления переработки.

Повлияет ли остановка Новошахтинского НПЗ на бензин

Официальных заявлений о том, что остановка Новошахтинского НПЗ 25 августа уже привела к дополнительному дефициту бензина или росту цен, нет.

При этом ситуация с топливом в Ростовской области была напряжённой ещё до нынешней атаки. По данным регионального Минпромэнерго, опубликованным 24 августа, нехватка топлива отмечалась на 34% из 605 действующих АЗС. Самая сложная ситуация была с АИ-95: по состоянию на 21 августа он имелся на 277 заправках области.

Следовательно, связывать уже существующие перебои на АЗС именно с остановкой Новошахтинского НПЗ 25 августа некорректно — эти данные появились раньше атаки.

В целом проблемы на российском бензиновом рынке власти связывают сразу с несколькими факторами. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что правительство рассчитывает улучшить ситуацию после возвращения ряда НПЗ из плановых ремонтов. Life.ru подробно разбирал, что происходит с бензином в России и какие меры принимают власти.

При этом 23 августа Новак подчёркивал, что проблем с обеспечением страны дизельным топливом и авиакеросином власти не фиксируют, а сложности сохраняются прежде всего в сегменте бензина.

Оценить дополнительное влияние остановки Новошахтинского НПЗ на рынок можно будет после того, как станет понятно, насколько серьёзно повреждено оборудование и как долго предприятие останется вне работы.

Новошахтинский НПЗ атаковали и раньше

Новошахтинский завод нефтепродуктов неоднократно становился объектом атак.

22 июня 2022 года два беспилотника атаковали предприятие. Один удар пришёлся по технологическому оборудованию установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5, после чего произошли разгерметизация оборудования, выброс газа и пожар. Полностью работу завод восстановил в августе.

4 мая 2023 года беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады и взорвался. Возникший огонь сотрудники предприятия быстро потушили самостоятельно. Жертв и пострадавших не было, ущерб власти назвали незначительным, завод продолжил работать штатно.

13 марта 2024 года подавленные средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упали на территорию НЗНП. Технологические объекты предприятия тогда были остановлены. Life.ru писал об этой атаке.

6 июня 2024 года после новой атаки на заводе начался пожар. Его площадь оценивалась примерно в 50–100 квадратных метров. Тушение пришлось временно прервать из-за повторной атаки БПЛА. Пожар ликвидировали около четырёх часов утра, погибших и пострадавших не было.

19 декабря 2024 года после очередной воздушной атаки на НЗНП вновь возник пожар. Его удалось ликвидировать к 06:45.

21 августа 2025 года после падения обломков беспилотников на территории предприятия начался крупный пожар. Его полностью потушили только утром 26 августа. В ликвидации участвовали 412 человек и 150 единиц техники, два пожарных поезда и аэромобильная группировка.

В декабре 2025 года в Новошахтинске также произошли взрывы и пожар после воздушной атаки. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил сам инцидент, а позднее отраслевые источники Reuters сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ после повреждения оборудования.

Таким образом, атака 25 августа 2026 года стала очередным эпизодом, после которого предприятие было вынуждено остановить работу.

Что известно о Новошахтинском НПЗ к этому часу

Новошахтинский НПЗ получил повреждения в ночь на 25 августа и временно остановлен. Пострадавших на предприятии нет. Какие именно технологические объекты повреждены, официально пока не сообщалось. Не названа и дата возобновления производства.

Главными дальнейшими обновлениями по этой истории станут данные о повреждённых установках, масштабе ремонта и сроках запуска завода. До появления такой информации оценивать продолжительность простоя и его влияние на рынок нефтепродуктов преждевременно.

Частые вопросы о Новошахтинском НПЗ

Работает ли Новошахтинский НПЗ сейчас?

Нет. После атаки БПЛА 25 августа 2026 года предприятие временно приостановило работу. Сообщений о возобновлении производства к 16:40 мск не было.

Когда запустят Новошахтинский НПЗ?

Официальные сроки пока не названы. Они будут зависеть от характера повреждений и продолжительности восстановительных работ.

Какая мощность Новошахтинского НПЗ?

По актуальным данным самого предприятия, завод достиг мощности переработки 5,6 млн тонн нефти в год.

Что производит Новошахтинский НПЗ?

Официальный каталог НЗНП включает прямогонный бензин — нафту, различные виды газойля, нефтяные дистилляты, гудрон и дорожный битум. Предприятие также реализует программу модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Есть ли пострадавшие после атаки 25 августа?

По данным правительства Ростовской области, при атаке непосредственно на Новошахтинский НПЗ никто не пострадал.