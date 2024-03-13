Дроны упали на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов

Украинские беспилотники, ранее подавленные системами РЭБ в Ростовской области, упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. В результате никто не пострадал, но технологические объекты предприятия были остановлены. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.