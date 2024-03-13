Дроны упали на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов
Украинские беспилотники, ранее подавленные системами РЭБ в Ростовской области, упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. В результате никто не пострадал, но технологические объекты предприятия были остановлены. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены", — написал Голубев в телеграм-канале.