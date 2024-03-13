Три дрона ВСУ подавлены на подлёте к Новошахтинску в Ростовской области

Три украинских беспилотника подавлены системами РЭБ на подлёте к Новошахтинску в Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлёте к Новошахтинску уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами", — написал он в телеграм-канале.