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13 марта, 07:56

Три дрона ВСУ подавлены на подлёте к Новошахтинску в Ростовской области

Три украинских беспилотника подавлены системами РЭБ на подлёте к Новошахтинску в Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлёте к Новошахтинску уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что в ночь на 13 марта ПВО сбила 58 украинских беспилотников над шестью регионами РФ за минувшую ночь и сегодняшнее утро. Позже МО РФ отчиталось о ещё семи сбитых дронах.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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