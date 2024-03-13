Три дрона ВСУ подавлены на подлёте к Новошахтинску в Ростовской области
Три украинских беспилотника подавлены системами РЭБ на подлёте к Новошахтинску в Ростовской области, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлёте к Новошахтинску уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются дежурными службами", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что в ночь на 13 марта ПВО сбила 58 украинских беспилотников над шестью регионами РФ за минувшую ночь и сегодняшнее утро. Позже МО РФ отчиталось о ещё семи сбитых дронах.
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