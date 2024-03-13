ПВО сбила ещё семь украинских дронов над Белгородской и Воронежской областями

Российские средства противовоздушной обороны утром 13 марта сбили ещё семь украинских беспилотников самолётного типа, атака ВСУ была сорвана около 09:30 мск над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что в ночь на 13 марта ПВО сбила 58 украинских беспилотников над шестью регионами РФ за минувшую ночь и сегодняшнее утро. В частности, в Воронежской области в результате отражения налёта почти 30 дронов повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома, а на Рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие.