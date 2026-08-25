За ночь в трёх городах и трёх районах Ростовской области сбиты около 30 БПЛА

Ночью при отражении атаки на Ростовскую область сбито около 30 БПЛА. Беспилотники уничтожены в Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков беспилотника в Новошахтинске повреждены 4 частных домовладения — выбиты оконные стёкла, повреждены кровля, двери. Информации о пострадавших не поступало.

В Каменском районе зафиксировано возгорание лесного массива на площади 4,5 гектара. Пострадавших нет, ведутся работы по локализации пожара.

В Красносулинском районе загорелась сухая трава. Пожарные ведут борьбу с огнём.

В ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины также нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Ещё два человека пострадали. В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.