На Кубани прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА

Прокуратура Краснодарского края контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Северском районе. Об этом надзорное ведомство сообщило в своём канале в «Максе».

«Органы прокуратуры края контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям. Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры Краснодарского края», — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что для оперативного приёма обращений и оказания юридической помощи населению в прокуратуре края функционирует горячая линия.

Напомним, в ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины нанесли новый удар по Краснодарскому краю, жертвами стали два человека. Ещё два человека пострадали. В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.