На Кубани из-за атаки ВСУ произошёл пожар на нефтеперерабатывающем предприятии

«Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас на месте случившегося работают пожарные и оперативные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

Ночью 25 августа Вооружённые силы Украины вновь атаковали Краснодарский край. Два человека погибли, ещё два человека пострадали. В ночь на 24 августа 2026 года ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Краснодарский край. Основной удар пришелся по гражданским объектам: в Краснодаре обломки БПЛА попали в частный детский центр с круглосуточным пребыванием, в результате чего погибли трое детей. Life.ru сообщал, что погибшим подросткам было 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, двое из них были прооперированы.