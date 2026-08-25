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25 августа, 06:53

Пожар произошёл на Амурском ГХК, идёт эвакуация

Обложка © Амурский ГХК

Обложка © Амурский ГХК

На площадке строительства Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье произошло возгорание. На место вызвали оперативные службы, сообщили в пресс-службе предприятия.

Для безопасности сотрудников было решено остановить оборудование, которое находится на этапе пусконаладочных работ. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания и масштаб повреждений устанавливаются. Работники, не задействованные в ликвидации происшествия, покидают территорию объекта.

«Угрозы для жителей прилегающих к предприятию территорий нет. Не принимающие участие в ликвидации ЧС сотрудники перемещаются за территорию предприятия, на место вызваны специалисты оперативных служб», — заверила пресс-служба.

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Ранее пожар вспыхнул на территории мебельного склада в Красноярске. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. Для тушения пожара привлекли 56 человек и 21 единицу техники.

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Андрей Бражников
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