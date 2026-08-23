Пожар на мебельном складе в Красноярске локализовали на двух тысячах «квадратов»
Место пожара на складе в Красноярске. Обложка © «Макс» / МЧС Красноярского края
Пожар на территории мебельного склада в Красноярске локализовали, рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС. Площаль возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали.
«Возгорание локализовано в 01:15 (21:15 мск, — Прим. Life.ru) на площади 2000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Напомним, к тушению пожара на территории мебельного склада в Красноярске привлекли 56 человек и 21 единицу техники. Изначально сообщалось о площади возгорания в пять тысяч квадратных метров.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.