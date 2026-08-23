Пожар на складе в Петербурге угрожал распространиться на соседние здания

Крупный пожар на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мог распространиться на расположенные рядом здания. Об этом со ссылкой на пожарных пишет RG.ru.

О возгорании в складском комплексе размером 120 на 700 метров сообщили экстренные службы около двух часов ночи 23 августа. Пламя быстро распространилось по кровле и внутренним помещениям.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Улубиков рассказал, что из-за сильного ветра огонь мог перейти на соседние объекты, находившиеся на расстоянии от 50 до 100 метров.

«Огонь интенсивно распространялся как по кровле здания, так и внутри. В связи с сильным ветром существовала угроза распространения на соседние здания, которые располагаются по периметру от горящего на расстоянии от 50 до 100 метров», — сообщил представитель ведомства.

Тушение осложнялось отсутствием рядом источников противопожарного водоснабжения. Пожарным пришлось прокладывать магистральные линии длиной от 500 метров до километра.

В ликвидации возгорания задействовали 217 сотрудников МЧС и 65 единиц техники. Спасатели также контролировали территорию в радиусе километра из-за риска появления новых очагов от искр и горящих материалов. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, крупный пожар в складском комплексе на Колпинском шоссе в Пушкинском районе Петербурга локализован на площади 82 тысячи квадратных метров. В 09:48 ранг сложности понизили до третьего, тушение продолжается.