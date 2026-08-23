В Анапе локализовали пожар в заповеднике, возникший из-за падения обломков БПЛА

В Анапе локализовали пожар на территории заповедника «Большой Утриш», возникший из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники.

«Возгорание сухой растительности произошло на 100 квадратных метрах по предварительной причине в результате падения обломков БПЛА. Пожар удалось локализовать в 11:35», — говорится в сообщении. На месте раб

Ранее стало известно о получении 111 пляжами Анапы разрешительных документов на приём отдыхающих. Их выдал Роспотребнадзор.