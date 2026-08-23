В Анапе локализовали пожар в заповеднике, возникший из-за падения обломков БПЛА
Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru
В Анапе локализовали пожар на территории заповедника «Большой Утриш», возникший из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники.
«Возгорание сухой растительности произошло на 100 квадратных метрах по предварительной причине в результате падения обломков БПЛА. Пожар удалось локализовать в 11:35», — говорится в сообщении. На месте раб
Ранее стало известно о получении 111 пляжами Анапы разрешительных документов на приём отдыхающих. Их выдал Роспотребнадзор.
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