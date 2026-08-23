Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 10:06

В Анапе локализовали пожар в заповеднике, возникший из-за падения обломков БПЛА

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

В Анапе локализовали пожар на территории заповедника «Большой Утриш», возникший из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта. На месте работают 20 человек и четыре единицы техники.

«Возгорание сухой растительности произошло на 100 квадратных метрах по предварительной причине в результате падения обломков БПЛА. Пожар удалось локализовать в 11:35», — говорится в сообщении. На месте раб

Минтранс: Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров
Минтранс: Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров

Ранее стало известно о получении 111 пляжами Анапы разрешительных документов на приём отдыхающих. Их выдал Роспотребнадзор.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar