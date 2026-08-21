В Анапе 111 пляжей получили «добро» от Роспотребнадзора

В Анапе 111 пляжей получили разрешительные документы от Роспотребнадзора и могут принимать отдыхающих. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» представители Минтранса России по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В ведомстве уточнили, что работы по отсыпке пострадавших от ЧС пляжных территорий полностью завершены.

«Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 111 пляжей Анапы», — говорится в сообщении министерства.

За акваторией Чёрного моря, а также побережьем Краснодарского края и Крыма продолжают наблюдать специалисты. По данным министерства, новых выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии не зафиксировано.

До этого сообщалось, что разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона получили сто пляжей Анапы, ещё двенадцать зон отдыха проходили экспертизу. Тогда власти отмечали, что мониторинг акватории Чёрного моря и прибрежной полосы Краснодарского края и Крыма ведётся постоянно, а новых выбросов вредных веществ не обнаружено. В работах по устранению последствий разлива нефтепродуктов были заняты 756 человек и 188 единиц техники.

Напомним, ситуация развернулась на фоне ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. ЧП повлекло за собой масштабный разлив нефтепродуктов. В море попало около трёх тысяч тонн мазута.