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23 августа, 07:37

Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали на площади 82 тысячи квадратов

Обложка © Макс / МЧС Санкт-Петербурга

Обложка © Макс / МЧС Санкт-Петербурга

Крупный пожар в складском комплексе на Колпинском шоссе в Пушкинском районе Петербурга удалось локализовать на площади 82 тысячи кв. метров. В 09:48 его ранг сложности понизили до № 3, тушение продолжается, сообщили в городском управлении МЧС.

Пожар в Петербурге. Видео © Макс / МЧС Санкт-Петербурга

Возгорание началось ночью 23 августа. В разгар пожара площадь, охваченная огнём, достигала 82 тыс. квадратных метров, а уровень сложности повышали до четвёртого.

На месте работали 217 специалистов и 65 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

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Ранее Life.ru писал, что огонь распространился практически на всё складское здание. Площадь пожара выросла до 82 тыс. «квадратов», после чего спасатели стянули к объекту дополнительные силы для борьбы с пламенем.

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Владимир Озеров
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