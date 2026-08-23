Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 01:59

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 82 тыс. кв. метров

Обложка © MAX / МЧС Санкт-Петербурга

Обложка © MAX / МЧС Санкт-Петербурга

Площадь пожара в складском здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возросла до 82 тысяч квадратных метров. Это следует из заявления пресс-службы главного управления МЧС по городу.

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 82 тысяч квадратных метров. Видео © MAX / МЧС Санкт-Петербурга

«В складском здании размером 680×120 метров происходит горение на площади 82 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.

Возгоранию присвоен 4 ранг, в ликвидации пожара участвуют 217 человек и 65 единиц техники.

На Кубани экстренные службы тушат пожар на территории порта после налёта БПЛА
На Кубани экстренные службы тушат пожар на территории порта после налёта БПЛА

Ранее сообщалось, что пожар начался ночью 23 августа в складском здании на Колпинском шоссе, 135. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 01:56. Сначала огонь распространился на площади около 22 тыс. кв. м. Через 17 минут после поступления вызова специалисты повысили ранг пожара до второго номера. В 02:45 его увеличили до третьего.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar