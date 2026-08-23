Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 82 тыс. кв. метров

Площадь пожара в складском здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возросла до 82 тысяч квадратных метров. Это следует из заявления пресс-службы главного управления МЧС по городу.

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 82 тысяч квадратных метров. Видео © MAX / МЧС Санкт-Петербурга

«В складском здании размером 680×120 метров происходит горение на площади 82 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.

Возгоранию присвоен 4 ранг, в ликвидации пожара участвуют 217 человек и 65 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар начался ночью 23 августа в складском здании на Колпинском шоссе, 135. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 01:56. Сначала огонь распространился на площади около 22 тыс. кв. м. Через 17 минут после поступления вызова специалисты повысили ранг пожара до второго номера. В 02:45 его увеличили до третьего.