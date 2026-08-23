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23 августа, 00:31

В Петербурге загорелся склад, площадь пожара достигла 22 тыс. кв. м

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Крупный пожар произошёл ночью 23 августа в Пушкинском районе Петербурга. Возгорание возникло в складском здании на Колпинском шоссе, 135. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в 01:56. Огонь распространился на площадь около 22 тысяч квадратных метров. Размер самого здания составляет 680 на 120 метров. Спустя 17 минут пожару присвоили повышенный номер сложности — №2. В 02:45 ранг увеличили до №3.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают 192 человека и 56 единиц техники. От МЧС России к тушению привлечены 100 сотрудников и 31 пожарная машина.

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Ранее пожар полностью уничтожил деревянное здание площадью 930 квадратных метров на ферме в селе Белая Фалёнского округа Кировской области. В результате происшествия погибло более 500 животных. Люди не пострадали, но огонь унёс жизни 26 овец и почти 500 птиц разных видов. Пламя уничтожило свыше четырёх тонн кормов и продукции птицеводства.

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Тимур Хингеев
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