При пожаре на ферме в Кировской области погибли более 500 животных

Пожар полностью уничтожил деревянное здание площадью 930 квадратных метров на ферме в селе Белая Фалёнского округа Кировской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. В результате погибло более 500 животных.







Люди во время происшествия не пострадали, однако огонь погубил 26 овец и около полутысячи домашних птиц разных видов.

Пламя также уничтожило более четырёх тонн кормов и продукцию птицеводства.

Причина возгорания пока не сообщается.

Ранее около 1200 свиней погибли при пожаре на свинокомплексе в посёлке Маккавеево Забайкальского края. Огонь охватил три корпуса на площади 800 квадратных метров, 300 животных удалось вывести. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание, обстоятельства ЧП устанавливаются.