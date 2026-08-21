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21 августа, 15:00

При пожаре на ферме в Кировской области погибли более 500 животных

Обложка © MAX / МЧС Кировской области

Обложка © MAX / МЧС Кировской области

Пожар полностью уничтожил деревянное здание площадью 930 квадратных метров на ферме в селе Белая Фалёнского округа Кировской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. В результате погибло более 500 животных.

  • В селе Белая при пожаре погибли сотни сельскохозяйственных животных. Фото © MAX / МЧС Кировской области
    В селе Белая при пожаре погибли сотни сельскохозяйственных животных. Фото © MAX / МЧС Кировской области
  • В селе Белая при пожаре погибли сотни сельскохозяйственных животных. Фото © MAX / МЧС Кировской области
    В селе Белая при пожаре погибли сотни сельскохозяйственных животных. Фото © MAX / МЧС Кировской области
  • В селе Белая при пожаре погибли сотни сельскохозяйственных животных. Фото © MAX / МЧС Кировской области
    В селе Белая при пожаре погибли сотни сельскохозяйственных животных. Фото © MAX / МЧС Кировской области

В селе Белая при пожаре погибли сотни сельскохозяйственных животных. Фото © MAX / МЧС Кировской области

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Люди во время происшествия не пострадали, однако огонь погубил 26 овец и около полутысячи домашних птиц разных видов.

Пламя также уничтожило более четырёх тонн кормов и продукцию птицеводства.

Причина возгорания пока не сообщается.

При пожаре на ферме в Курганской области погибли 2500 поросят
При пожаре на ферме в Курганской области погибли 2500 поросят

Ранее около 1200 свиней погибли при пожаре на свинокомплексе в посёлке Маккавеево Забайкальского края. Огонь охватил три корпуса на площади 800 квадратных метров, 300 животных удалось вывести. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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