МЧС: Около 1200 свиней погибли при пожаре на комплексе в Забайкалье

Около 1200 свиней погибли при ночном пожаре на свинокомплексе в посёлке Маккавеево Забайкальского края. Огонь охватил сразу три животноводческих корпуса, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар начался в ночь на 13 августа. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Сотрудникам предприятия удалось вывести из горящих помещений 300 животных.

На борьбу с огнём направили 19 человек и семь единиц техники. В тушении участвовали сотрудники МЧС, подразделения Забайкалпожспаса и военизированная пожарная команда. Возгорание локализовали в 01:24 по местному времени, а ещё примерно через час спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты проливают территорию и разбирают повреждённые конструкции.

Предварительной причиной ЧП названо короткое замыкание. Точные обстоятельства устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и государственного пожарного надзора, работающие на месте.

Ранее Life.ru писал о крупном пожаре на животноводческом комплексе в деревне Снежной Курганской области, где погибли 2500 поросят. Из-за горючей пластиковой отделки помещение быстро заполнил густой едкий дым, однако ещё 2500 животных спасателям удалось вывести. Огонь тушили несколько часов – к ликвидации привлекли 33 человека и девять единиц техники.