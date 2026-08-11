В Индии нашли частично съеденные останки мужчины после нападения тигра

В индийском штате Тамилнад нашли останки мужчины, который, предположительно, погиб после нападения тигра. Тело Балакришнана обнаружили утром 9 августа неподалёку от плантации в районе Гудалура округа Нилгири. Мужчина пропал вечером 8 августа. Он вышел из дома и отправился к участку неподалёку, после чего не вернулся.

Утром родственники, местные жители и сотрудники лесного департамента начали поиски. станки обнаружили возле границы лесного массива. Часть тела была съедена хищником. Осмотревшие место специалисты пришли к выводу, что характер повреждений соответствует нападению тигра.

После случившегося лесная служба начала усиленные поиски животного. Район обследуют сотрудники специальных групп, для наблюдения задействовали беспилотники, фотоловушки и камеры, а также служебную собаку.

Гибель мужчины вызвала протест местных жителей. Сотни человек перекрыли дорогу и потребовали от властей принять дополнительные меры защиты от диких животных. После переговоров чиновники пообещали поймать хищника, а при необходимости принять более жёсткие меры.

Ранее Life.ru рассказывал о поисках тигра в индийском штате Уттар-Прадеш после гибели двух человек за два дня. Тогда лесники также установили фотоловушки и клетки с приманками, а район обследовали с помощью дронов.