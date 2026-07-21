Леопард ворвался в винный магазин в Индии и ранил трёх человек

В индийском городе Тодарейсингх, штат Раджастхан, дикий леопард забежал в магазин алкогольных напитков, ранив троих человек, прежде чем его удалось обезвредить. Спасательная операция длилась почти пять часов, сообщает NDTV.

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Инцидент произошёл утром 8 июля. Сначала хищника заметили в кустах на окраине города, но когда на место подошёл сотрудник лесной службы, леопард неожиданно напал на него, ранив ноги. Затем зверь направился к оживлённой улице и ворвался в магазин, где атаковал 40-летнего мужчину и 25-летнего продавца, нанеся им ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу — один был осмотрен на месте, двоих отправили в центр с более серьёзными травмами.

Сотрудники лесного управления и специалисты зоопарка Джайпура работали над эвакуацией животного почти пять часов. Ветеринары обезвредили леопарда, а полиция перекрыла район для обеспечения безопасности жителей.

По словам заместителя консерватора лесов Вирендры Сингха Кришнии, леопард, вероятно, забрёл в город в поисках пищи или заблудился. Специалисты отметили, что для животного это был первый случай, когда оно оказалось в ловушке в городской зоне, и операция прошла успешно.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш произошёл трагический случай: 12-летний школьник погиб после нападения крокодила на реке Гхагхара. Спустя почти пять часов поисков местные жители нашли тело ребёнка, которое оказалось частично растерзано хищником. Инцидент случился днём в округе Бахрайч, примерно в 45 километрах от административного центра района, когда мальчик помогал дяде высаживать рис на поле.