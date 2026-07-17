В Индии крокодил напал на 12-летнего мальчика и растерзал его

В индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний школьник погиб после нападения крокодила на реке Гхагхара. Спустя почти пять часов поисков местные жители обнаружили тело ребёнка, которое оказалось частично растерзано хищником. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошёл днём в округе Бахрайч, примерно в 45 километрах от административного центра района. Мальчик вместе с дядей помогал высаживать рис на поле. Закончив работу, родственники остановились у реки, чтобы смыть грязь с рук и ног перед дорогой домой.

Около 18:00 из воды неожиданно появился крокодил. Рептилия схватила ребёнка за ногу и утащила его в реку. Дядя мальчика сразу позвал на помощь, а находившиеся поблизости крестьяне и жители деревни бросились к берегу. Они пытались отпугнуть хищника, бросая в него камни и кирпичи, однако это не помогло. По словам очевидцев, крокодил несколько раз подбрасывал жертву в воде, после чего скрылся вместе с ней на глубине.

После случившегося десятки сельчан организовали поиски, используя длинные бамбуковые шесты. Лишь около 22:00 им удалось найти останки ребёнка. Начальник местного полицейского участка Т. Н. Маурья подтвердил факт нападения, а также заявил, что распространяющееся в социальных сетях видео действительно связано с произошедшей трагедией.

По словам инспектора лесного хозяйства Сакиба Ансари, к моменту обнаружения тела крокодил успел частично его съесть. Наиболее тяжёлые повреждения пришлись на правую ногу и нижнюю часть туловища. Погибший учился в шестом классе. Несколько лет назад он лишился обоих родителей. У мальчика остались брат и две сестры. Семье погибшего выплатят компенсацию в размере 400 тысяч индийских рупий в рамках действующей государственной программы поддержки.

А ранее в Армении крокодил из частного зоопарка, принадлежащего оппозиционному лидеру и бизнесмену Гагику Царукяну, укусил сотрудника МЧС. Пострадавшего госпитализировали. Следственный комитет изъял животных в качестве вещественных доказательств. Из особняка Царукяна вывели тигра и трёх львов, предварительно усыпив их. Во время транспортировки погибла львица, не вышедшая из наркоза.