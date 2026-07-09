В Армении крокодил из зоопарка Царукяна напал на спасателя при вывозе животных

В Армении крокодил из частного зоопарка оппозиционного лидера и бизнесмена Гагика Царукяна укусил сотрудника МЧС, участвовавшего в изъятии питомцев. Данную информацию передаёт местная газета «Грапарак».

Инцидент произошёл, когда следователи и спасатели прибыли к дому Царукяна для транспортировки рептилий в зоопарк. Один из крокодилов не выдержал стресса и попытался поцарапать сотрудника экстренной службы, однако тот сумел увернуться. Несмотря на быструю реакцию, укуса избежать не удалось, и пострадавшего госпитализировала скорая помощь.

Представитель партии «Процветающая Армения» Луиза Саргсян заявила изданию, что все животные содержались абсолютно легально, с оформлением необходимых документов. По её словам, условия были отличными и никаких претензий не возникало.

Следственный комитет изъял питомцев в качестве вещественных доказательств. Из особняка Царукяна вывезли тигра и трёх львов, предварительно введя им седативные препараты. Тогда погибла львица, не отошедшая от наркоза. Кроме того, силовики забрали 190 чучел животных и птиц.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело против Гагика Царукяна. Преследование ведётся по статье 290 Уголовного кодекса, касающейся налоговых преступлений. По версии следствия, известный бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Защита назвала обвинения абсурдными. Самого политика задержали в понедельник.