Вцепился в скалу и вырвался из пасти: Рыбак чудом уцелел при атаке крокодила

В Малайзии местный рыбак чудом избежал гибели в результате нападения крокодила. Инцидент произошёл 25 мая около четырёх часов утра, когда мужчина только забросил сеть. Внезапно из воды на него набросился хищник и попытался утащить жертву на глубину.

Как передаёт The Straits Times, Рыбаку удалось ухватиться за скалу и вырваться из зубов рептилии. В результате нападения мужчина получил серьёзные травмы: перелом левой лодыжки, перелом пальца ноги и рваные раны на ногах. Он был доставлен в больницу, где врачи готовят его к операции.

Департамент дикой природы Малайзии начал расследование инцидента. Полиция предупредила местных жителей об опасности и рекомендовала избегать одиночных прогулок у рек в сумерки и на рассвете — время, когда крокодилы наиболее активны. Власти также рассматривают возможность отлова опасных рептилий, а в районе нападения уже установлены ловушки.