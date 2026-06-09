В отношении Царукяна из «Процветающей Армении» возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», известного бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

«Прокурор возбудил против Г. Ц. публичное уголовное дело по статье 290, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса», — указали в ведомстве.

Армянские правоохранители традиционно называют лишь инициалы подозреваемых. Однако местные средства массовой информации, включая оппозиционные издания, единогласно утверждают, что речь идёт именно о Царукяне. По версии следствия, предприниматель уклонялся от уплаты налогов.