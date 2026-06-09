В отношении Царукяна из «Процветающей Армении» возбуждено уголовное дело
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Уголовное дело возбуждено в отношении лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», известного бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
«Прокурор возбудил против Г. Ц. публичное уголовное дело по статье 290, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса», — указали в ведомстве.
Армянские правоохранители традиционно называют лишь инициалы подозреваемых. Однако местные средства массовой информации, включая оппозиционные издания, единогласно утверждают, что речь идёт именно о Царукяне. По версии следствия, предприниматель уклонялся от уплаты налогов.
Напомним, что в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, явка избирателей достигла 58,97% к моменту закрытия участков. В выборах приняли участие 1 476 597 граждан, участки закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Часть оппозиции заявила о возможных нарушениях при подсчёте голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства протоколов партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов, что не позволяет ей единолично сформировать правительство.
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