В Кремле пока не планируют поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с успехом на голосовании. В Москве призвали дождаться публикации окончательных данных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость дождаться официальных результатов избирательной кампании. По его словам, процедура сопровождалась неоднозначными моментами, требующими тщательного анализа.

Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что поступало множество сведений о нарушениях в ходе голосования. Именно эти данные стали причиной сдержанности российской стороны.

«Важно дождаться официальных результатов. Там было много непонятных моментов. Видели много сообщений о нарушениях, которые были на выборах, поэтому предпочитаем дождаться официальных заключений», — пояснил Песков журналистам.

Таким образом, окончательное решение об официальной реакции Москвы будет зависеть от вердикта наблюдателей и избиркома. Пока руководство РФ предпочитает воздержаться от поспешных шагов на международной арене.