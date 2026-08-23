Неделя на ИВЛ: Пожар на омской стройке унёс ещё одну жизнь

Число жертв крупного пожара на стройке микрорайона «Кварталы Драверта» в Омске выросло до четырёх. Ещё один пострадавший рабочий скончался в ожоговом центре клиники Приволжского медицинского университета в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе вуза.

Мужчину доставили туда из Омска в тяжёлом состоянии. Медики использовали высокотехнологичные методы лечения, однако спасти пациента не удалось.

«Врачи применяли весь доступный арсенал высокотехнологичной помощи: экстракорпоральное очищение крови, донацию иммунных препаратов, ИВЛ. Борьба за жизнь пациента велась до последней минуты», — сообщили в университете.

Пожар произошёл 15 августа во время сварочных работ. По предварительным данным, из-за нарушения правил безопасности загорелись теплоизоляционные плиты, после чего огонь и густой дым распространились по строящемуся объекту.

Всего пострадали 11 рабочих. Двое умерли в больницах Омска, ещё двух наиболее тяжёлых пациентов перевезли в Нижний Новгород, но их также не удалось спасти. В омских стационарах продолжают лечение ещё трое пострадавших.

После ЧП Следственный комитет возбудил уже второе уголовное дело. Его фигурантами стали генеральный директор подрядной организации, выполнявшей сварочные работы, и его заместитель. Последнего задержали, решается вопрос о заключении под стражу.

21 августа Life.ru сообщал о смерти третьего рабочего после пожара в «Кварталах Драверта». У мужчины было 80% ожогов, ранее от полученных травм скончались ещё двое пострадавших.