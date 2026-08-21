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21 августа, 04:32

В больнице скончался третий рабочий, пострадавший при пожаре на стройке в Омске

Обложка © СУ СКР по Омской области

Обложка © СУ СКР по Омской области

В Министерстве здравоохранения Омской области подтвердили факт смерти третьего пострадавшего в результате пожара на строительном объекте. Рабочий скончался в реанимации, пишет ТАСС.

«Накануне в реанимации скончался ещё один пострадавший. Таким образом, третий. У него было 80% ожогов», — уточнил собеседник агентства.

Следком возбудил дело после пожара в строящейся многоэтажке в Омске
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Возгорание произошло утром 15 августа на строительной площадке в районе пересечения улиц Крупской и Архитекторов. Огонь, начавшийся на первом этаже, распространился на расположенные выше уровни. Всего в результате происшествия пострадали 11 человек. 16 августа один из раненых скончался в медицинском учреждении. 19 августа умер второй пострадавший.

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Алена Пенчугина
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