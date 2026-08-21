В больнице скончался третий рабочий, пострадавший при пожаре на стройке в Омске

В Министерстве здравоохранения Омской области подтвердили факт смерти третьего пострадавшего в результате пожара на строительном объекте. Рабочий скончался в реанимации, пишет ТАСС.

«Накануне в реанимации скончался ещё один пострадавший. Таким образом, третий. У него было 80% ожогов», — уточнил собеседник агентства.