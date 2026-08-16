Следком возбудил дело после пожара в строящейся многоэтажке в Омске

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в строящейся многоэтажке в Омске, где погиб один человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Возгорание произошло утром 15 августа в микрорайоне Кварталы Драверта. Густой чёрный дым над объектом заметили очевидцы, к тушению привлекли 30 спасателей и шесть единиц техники.

С места происшествия госпитализировали 11 рабочих-подрядчиков из Узбекистана. Позднее троих отпустили домой, один из находившихся в больнице мужчин скончался.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, которое по неосторожности повлекло смерть человека»», — сообщили в СК.

Предварительно, утеплитель загорелся во время сварочных работ. Точные обстоятельства и причины случившегося предстоит установить следствию. Проверку также организовала прокуратура Омской области.

Ранее Life.ru сообщал, что после пожара восемь пострадавших находились в реанимации в тяжёлом состоянии. У них диагностировали ожоги от 20% до 90% поверхности тела, ещё троих после оказания помощи отпустили домой.