Среди пострадавших при пожаре в Омске оказались граждане Узбекистана

Среди тех, кто пострадал при пожаре на строящемся объекте в Омске, есть граждане Узбекистана. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Незадолго до этого в Минздраве Омской области рассказали о состоянии людей, которые пострадали в огне на стройке жилого дома. Восемь человек оказались в реанимации в тяжёлом состоянии — у них ожоги от 20% до 90% тела. Ещё троих после первой помощи отпустили домой. Врачи борются за жизни пациентов.