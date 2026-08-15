Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 12:07

Среди пострадавших при пожаре в Омске оказались граждане Узбекистана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

Среди тех, кто пострадал при пожаре на строящемся объекте в Омске, есть граждане Узбекистана. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, приезжие работали на стройке по договору подряда.

При пожаре в строящейся многоэтажке Омска пострадали 11 человек
При пожаре в строящейся многоэтажке Омска пострадали 11 человек

Незадолго до этого в Минздраве Омской области рассказали о состоянии людей, которые пострадали в огне на стройке жилого дома. Восемь человек оказались в реанимации в тяжёлом состоянии — у них ожоги от 20% до 90% тела. Ещё троих после первой помощи отпустили домой. Врачи борются за жизни пациентов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Узбекистан
  • ЧП
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar