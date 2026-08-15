8 человек, пострадавших при пожаре на стройке в Омске, находятся в реанимации

В Минздраве Омской области уточнили состояние пострадавших при пожаре в строящемся жилом доме. Восемь человек остаются в реанимации в тяжёлом состоянии: у них диагностированы ожоги различной степени тяжести — от 20% до 90% поверхности тела.

Как рассказали ТАСС в ведомстве, ещё троих пострадавших после оказания первичной помощи отпустили домой. Врачи делают всё необходимое для спасения жизней пациентов.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали при пожаре в строящейся высотке в Омске. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за сварочных работ — загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, на данный момент открытое горение уже потушено.