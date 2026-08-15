При пожаре в строящейся многоэтажке Омска пострадали 11 человек
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При пожаре в строящейся многоэтажке в Омске пострадали 11 человек. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в Минздраве Омской области.
Все пострадавшие совершеннолетние. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным регионального СУ СК РФ, причиной возгорания стали сварочные работы. Во время них загорелся утеплитель пеноплекс.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в центре Санкт-Петербурга загорелась кровля исторического здания на площади около 100 квадратных метров. При пожаре пострадали два человека, их госпитализировали; возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС.
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