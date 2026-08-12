Пожар на складе под Краснодаром локализовали на площади 2250 «квадратов»
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Крупный пожар на складе в пригороде Краснодара удалось локализовать на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Отчёт о ситуации. Видео © МАКС / МЧС Краснодарского края
«В короткий промежуток времени пожар удалось локализовать на площади 2250 квадратных метров», — сообщил представитель ведомства.
Из складского комплекса и его окрестностей эвакуировали 40 человек. Никто не пострадал. Спасатели продолжают проливать горящие конструкции. Причина возгорания пока не установлена.
Напомним, о пожаре в краснодарском хуторе Ленина стало известно сегодня вечером. Огонь быстро распространился на площадь в 1700 квадратов. К тушению привлекли 45 специалистов и 17 единиц техники.
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