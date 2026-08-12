Пожар на складе под Краснодаром локализовали на площади 2250 «квадратов»

Крупный пожар на складе в пригороде Краснодара удалось локализовать на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Отчёт о ситуации. Видео © МАКС / МЧС Краснодарского края

«В короткий промежуток времени пожар удалось локализовать на площади 2250 квадратных метров», — сообщил представитель ведомства.

Из складского комплекса и его окрестностей эвакуировали 40 человек. Никто не пострадал. Спасатели продолжают проливать горящие конструкции. Причина возгорания пока не установлена.

Напомним, о пожаре в краснодарском хуторе Ленина стало известно сегодня вечером. Огонь быстро распространился на площадь в 1700 квадратов. К тушению привлекли 45 специалистов и 17 единиц техники.