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12 августа, 15:15

Огонь разошёлся на 1700 квадратов: Крупный склад полыхает под Краснодаром

МЧС тушит крупный пожар на складе в пригороде Краснодара

Обложка © Макс/ МЧС Краснодарского края

Обложка © Макс/ МЧС Краснодарского края

Крупный пожар охватил складское помещение в хуторе Ленина под Краснодаром, площадь возгорания достигла 1700 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Крупный пожар охватил складское помещение в хуторе Ленина под Краснодаром. Видео © Макс / МЧС Краснодарского края

По предварительным данным ведомства, существует угроза дальнейшего распространения огня. Сообщение о ЧП поступило экстренным службам днём 13 августа.

«Информации о пострадавших не поступало. На месте [возгорания] работают 45 специалистов и 17 единиц техники», — сообщили в краевом управлении МЧС.

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Причины, по которым загорелось складское помещение, пока не называются.

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Ранее в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали крупный пожар в ДК «Выборгский». По данным городского управления МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади около 400 квадратных метров. Основной очаг находился на крыше пяти-шестиэтажного здания.

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Владимир Озеров
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