Огонь разошёлся на 1700 квадратов: Крупный склад полыхает под Краснодаром
МЧС тушит крупный пожар на складе в пригороде Краснодара
Обложка © Макс/ МЧС Краснодарского края
Крупный пожар охватил складское помещение в хуторе Ленина под Краснодаром, площадь возгорания достигла 1700 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Крупный пожар охватил складское помещение в хуторе Ленина под Краснодаром. Видео © Макс / МЧС Краснодарского края
По предварительным данным ведомства, существует угроза дальнейшего распространения огня. Сообщение о ЧП поступило экстренным службам днём 13 августа.
«Информации о пострадавших не поступало. На месте [возгорания] работают 45 специалистов и 17 единиц техники», — сообщили в краевом управлении МЧС.
Пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Причины, по которым загорелось складское помещение, пока не называются.
Ранее в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали крупный пожар в ДК «Выборгский». По данным городского управления МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади около 400 квадратных метров. Основной очаг находился на крыше пяти-шестиэтажного здания.
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