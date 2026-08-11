В Москве при пожаре в квартире на 11-м этаже спасли шесть человек

В Москве на Малой Переяславской улице произошёл пожар в квартире на 11-м этаже жилого дома. Очевидцы сообщают о густом чёрном дыме, идущем из окон. На месте работают экстренные службы. По данным МЧС, из горящей квартиры спасены шесть человек, в том числе трое детей.

«Из квартиры спасены шесть человек, в том числе трое детей», — сообщили в ведомстве. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 августа пожар вспыхнул в детской больнице в подмосковном Подольске. Огонь распространился на второй и третий уровни здания. Спасатели, оперативно прибывшие на место, вывели из реанимационного отделения двоих несовершеннолетних пациентов.