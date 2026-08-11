Пожары на двух складах под Воронежем потушили после ночной атаки БПЛА
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Открытое горение ликвидировали на обоих складах, пострадавших в ходе атак ВСУ. минувшей ночью в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. По словам главы области, пожарным удалось не допустить новых пострадавших и повреждения других объектов.
В результате ночной атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения. Гусев выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Социальные службы региона уже приступили к оказанию необходимой помощи.
Напомним, за ночь 11 августа ВСУ атаковали Воронежскую область. Обломки нескольких сбитых БПЛА привели к пожару на логистических объектах. Одно из возгораний уже удалось потушить. В Новоусманском районе при падении обломков одного из сбитых аппаратов погиб 49-летний мужчина. СК России возбудил дело о теракте.
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