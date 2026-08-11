Пожары на двух складах под Воронежем потушили после ночной атаки БПЛА

Открытое горение ликвидировали на обоих складах, пострадавших в ходе атак ВСУ. минувшей ночью в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. По словам главы области, пожарным удалось не допустить новых пострадавших и повреждения других объектов.

В результате ночной атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения. Гусев выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Социальные службы региона уже приступили к оказанию необходимой помощи.