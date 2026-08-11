Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:37

Пожары на двух складах под Воронежем потушили после ночной атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Открытое горение ликвидировали на обоих складах, пострадавших в ходе атак ВСУ. минувшей ночью в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. По словам главы области, пожарным удалось не допустить новых пострадавших и повреждения других объектов.

В результате ночной атаки один человек погиб, ещё двое получили ранения. Гусев выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Социальные службы региона уже приступили к оказанию необходимой помощи.

В Воронежской области эвакуировали логистические объекты Wildberries
В Воронежской области эвакуировали логистические объекты Wildberries

Напомним, за ночь 11 августа ВСУ атаковали Воронежскую область. Обломки нескольких сбитых БПЛА привели к пожару на логистических объектах. Одно из возгораний уже удалось потушить. В Новоусманском районе при падении обломков одного из сбитых аппаратов погиб 49-летний мужчина. СК России возбудил дело о теракте.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar