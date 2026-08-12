В Петербурге потушили крупный пожар в ДК «Выборгский»

Крупный пожар в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали. Огонь охватил кровлю здания на площади 400 квадратных метров, сообщили в городском управлении МЧС.

Возгорание произошло в пяти-шестиэтажном здании размером примерно 90 на 90 метров. Основной очаг находился на крыше.

«В 5-6 этажном здании, размером 90х90 метров, происходило горение кровли на площади 400 кв. метров», – уточнили в ведомстве.

Пожарным удалось остановить распространение огня и завершить тушение. В 23:09 возгорание было полностью ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. Причины пожара и размер возможного ущерба пока не называются.

Ранее Life.ru писал, что в Москве на Малой Переяславской улице загорелась квартира на 11-м этаже жилого дома. Из помещения спасли шесть человек, среди них трое детей. Информации о пострадавших тогда не поступало, на месте продолжали работать экстренные службы.