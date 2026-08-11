Пожар в здании ДК «Выборгский» в Петербурге локализован на 400 «квадратах»

Пожар на крыше ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщило в Max городское управление МЧС. На месте работают 175 специалистов и 46 единиц техники.

Пожар в ДК «Выборгский». Видео © Telegram / МЧС по Петербургу

«В 5-6 этажном здании, размером 90 на 90 метров, происходит горение кровли на площади 400 кв. метров. Эвакуированы 50 человек», — сказано в тексте.

После локализации ранг сложности вызова был снижен с третьего до второго. Спасатели продолжают борьбу с возгоранием.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге загорелась кровля ДК «Выборгский» на улице Комиссара Смирнова. Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. К зданию прибыли 14 пожарных машин, улицу Комиссара Смирнова перекрыли.